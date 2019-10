Tesla klaar voor groei in China. Maar werken de Chinezen mee?

Met de positieve kwartaalcijfers van deze week nog in gedachten, wil Tesla een volgende stap voorwaarts zetten in China. De nieuwe Gigafactory in Shanghai werd in slechts 168 dagen uit de grond gestampt.



“Tesla is geen niche”, zei Volkswagen-topman Herbert Diess nog deze week tijdens de presentatie van de achtste generatie Golf. “De Model 3 is een massaproductie-model én ze zijn een van de grootste fabrikanten van elektrische batterijen”. De gevestigde automerken houden steeds meer rekening met de Amerikanen en dat lijkt nodig ook. In sneltreinvaart groeit het merk door. De nieuwe Gigafactory in China – goed voor 150.000 geproduceerde auto’s per jaar – werd in slechts 168 dagen uit de grond gestampt. Eerst moeten in Shanghai 1.000 Tesla’s Model 3 per week van de band rollen, waarna de productie gestaag omhoog gaat. Ook gaat de Tesla Model Y in productie.

Verdubbeling

Hoewel de verkoop van auto’s in China terugloopt volgens de Chinese Associatie van Autofabrikanten, lijkt er voor elektrische auto’s – zoals Tesla die verkoopt – nog wel voldoende groeipotentieel. Volgens Bloomberg New Energy Finance zullen in 2020 zo’n twee miljoen EV’s in China worden verkocht, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De Chinese overheid stimuleert elektrisch rijden immers enorm. In 2040 moet 7 op de 10 Chinese auto’s elektrisch zijn.

Nieuwe regelgeving

Voorheen moesten buitenlandse bedrijven altijd een partnerschap sluiten met een Chinees bedrijf om te mogen produceren in het land (en zo het importarief van 25 procent te omzeilen), maar die regelgeving is versoepeld. Tesla is de eerste buitenlandse autoproducent in China die profiteert van nieuwe regelgeving en gaat zonder lokale partner aan de slag. Tesla verwacht veel van de verkoop van de Tesla Model 3, omdat die goedkoper is dan de andere modellen die het in China voert.

Bedreigingen

Tesla is zelf opgetogen over de kansen in China – en dat is best realistisch aldus de meeste analisten – al liggen er wel bedreigingen op de loer. Zo bestaat de kans dat de Model 3 het aflegt tegen lager geprijsde Chinese concurrenten. Ook zijn er signalen dat de Chinese overheid juist plug-in hybrides gaat stimuleren en dergelijke modellen levert Tesla vanzelfsprekend niet. Sowieso schroeft de overheid de subsidies op EV’s al iets terug. De afgelopen septembermaand werden liefst éénderde minder EV’s verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder.