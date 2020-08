Spyker richt zich andermaal op en vindt investeerders

Het Nederlandse automerk Spyker is maar niet kapot te krijgen. Steeds als het einde voorgoed lijkt te naderen, richt het bedrijf van Victor Muller zich weer op. Ditmaal helpt een Russische investeerder.



De Russische miljardair Boris Rotenberg en diens zakenpartner Michail Pessis helpen het noodlijdende Spyker uit de brand. Voor een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro’s wordt ondermeer een fabriek in Trier gebouwd en een experience center in Monaco.

C8 Preliator

Spyker weet ook welke modellen het in productie neemt. Zo heeft het de C8 Preliator – drie jaar geleden al onthuld in Genève – op de plank liggen. Vervolgens kunnen de D8 Peking-to-Paris SUV en de B6 Venator afgestoft worden.

Kennis

De Russen nemen niet alleen een zak geld mee, maar ook kennis waar Spyker iets aan heeft. Zo wordt Spyker Groep gelieerd aan het bedrijf BR Engineering (actief in de autosport) en SMP Racing. Voor de nodige promotie van het merk staat marketingbedrijf Milan Morady ter beschikking.

Showrooms

Verder is er goed nieuws voor de huidige Spyker-eigenaren. De fabriek in Duitsland zal namelijk ook service bieden en actief zijn in aftersales. Bovendien rolt Spyker weer een dealernetwerk uit, waarbij een winkel in Monaco de belangrijkste showroom wordt.

Overname

Spyker nam een decennium terug Saab over van General Motors en dat leidde tot flinke financiële problemen. Na een faillisement startte Spyker in 2015 weer op, maar krijgt vijf jaar later een nieuwe kapitaalinjectie en nieuwe richting. Dankzij de investeerders kunnen ook de schuldeisers van dochterbedrijf Spyker Services hun centen terugzien.