Prijzenregen: dit kosten de Polestar 2 en Alpine A110S

Twee aantrekkelijke nieuwkomers met elk hun geheel eigen karakter hebben vandaag een prijskaartje gekregen. Het gaat om de volledig elektrische Polestar 2 en extra sportieve Alpine: de A110S.



Volgend jaar zomer worden naar verwachting de eerste exemplaren van de elektrisch aangedreven Polestar 2 afgeleverd en daarom maakt het merk nu alvast de prijzen wereldkundig. De 408 pk sterke Zweed kost in ons land 59.800 euro en dat is best een nette prijs, omdat het onderhoud is meegenomen. Bovendien kun je rekenen op een actieradius van zo’n 560 kilometer. De sprint van nul naar honderd verloopt int 4,7 seconden. Voor die kleine 60 mille heb je een Polestar 2 met de basisuitrusting. Wie iets luxer wenst, kan het Pilot-pakket kiezen. Dan voorziet Polestar je auto van Pilot Assist, een adaptieve cruise control en een camera die 360 graden rond kijkt. Daar bovenop komt nog het Plus-pakket dat een panoramische dak en verwarmde ruitenwisserbladen – altijd praktisch – in de aanbieding heeft.

Alpine A110S

De geroemde Alpine A110 – op een haar na auto van het jaar – komt er aan in een sportievere uitvoering. Dat model heet de A110S en haalt 292 pk (40 pk meer dus) uit z’n 1,8-liter viercilinder turbobenzinemotor. Dankzij een paar kilo’s minder snelt de Alpine A110S in 4,4 tellen van nul naar honderd. Alpine stelt de A110S weer een stukje scherper af dan de reguliere versie. Uiterlijk herken je de Alpine A110S aan oranje remklauwen, GT-wielen en het vlaggetjes-embleem op de C-stijl. De Alpine A110S kost 77.900.