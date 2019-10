Porsche wil ook mobiliteitsaanbieder worden

Porsche verkoopt graag auto’s, maar wil in de toekomst ook mobiliteitsdiensten aan de man gaan brengen. Dat is de enige manier om te overleven, aldus financieel directeur Lutz Meschke.



Eigenlijk is elk automerk zich aan het heruitvinden, want in de toekomst is alleen het verkopen van auto’s niet voldoende om winstgevend te zijn. Daarom stappen ze massaal in deelautoprojecten en andere mobiliteitsvormen. Het doel: de klant van A naar B brengen, op welke manier dan ook.

Verandering

Porsche beseft dat het in de komende jaren ook de transitie moet maken van het verkopen van sportauto’s naar een nieuwe, bredere, rol. Dat blijkt uit een gesprek dat het Britse Autocar had met financieel directeur Lutz Meschke van Porsche. Volgens Meschke willen steden het verkeer verminderen en daarom moet Porsche kijken naar oplossingen die passen bij het merk. “Gedeelde mobiliteit is niet genoeg, het zal ons geen grote winstmarge opleveren.” Volgens hem moet Porsche investeren in andere merken of verkeersoplossingen. Het sportwagenmerk moet denken aan investeringen en start-ups om winsten te maken in andere businesses.

Stadse mobiliteit

Meschke benadrukt dat vandaag de dag haar klanten met gemak soms vier Porsches aanschaffen. In de toekomst zullen dat er hooguit twee zijn, of maar eentje. “Voor de mobiliteit in steden gebruiken ze andere diensten. We moeten nadenken over business modellen die deze potentiële verliezen compenseren.” Zo is Porsche recent in de vliegende taxi’s gestapt.

Porsche Passport

Meschke noemt de abonnementsdienst die Porsche eerder uitrolde in de VS een goed startpunt. Je betaalt dan een vast bedrag per maand en kiest de Porsche uit die op dat moment het best past bij je behoeftes. In de zomer rijd je bijvoorbeeld een cabrio en voor de vakantie kies je voor een SUV. Met de abonnementsvorm is Porsche overigens niet uniek. Ook merken als BMW, Volvo en Jaguar Land Rover leveren dergelijke diensten of willen dat gaan leveren.