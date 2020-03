Porsche gebruikt 3D-printing voor autostoelen op maat

Of je nu groot, klein, licht of zwaar bent, elke autostoel heeft een vulling van standaard dikte. Porsche wil daar verandering in brengen en introduceert op maat gemaakte stoelkussens.

In mei begint Porsche met het 3D-printen van de stoelkussens voor de 911 en 718-modellen. In eerste instantie draait het proef met 40 prototypes bestemd voor autocoureurs. Als het proces naar tevredenheid werkt – de productie gaat goed én de coureurs zijn tevreden – wil Porsche het 3D printen van stoelkussens onderbrengen bij Porsche Exclusive Manufaktur. Het zal dan halverwege 2021 zijn.



Lichaam opmeten

Porsche bouwt haar stoelen op uit drie delen. De schil is gemaakt van koolstofvezel. Dat is zowel licht als sterk. Bovenop de schil wordt een schuimlaag geplaatst. Als laatste volgt de 3D-geprinte kussens. Porsche levert drie basisvarianten: zacht, hard en medium. Kopers kunnen daarna de precieze hardheid van de kussen kiezen, naast de kleur en of de stoelen kunnen verwarmen of juist verkoelen. Het is zelfs mogelijk om je lichaam op te laten meten, zodat je een echte stoel op maat krijgt.

Een deel van het stoelkussen wordt door de 3D-printer opgebouwd uit een honingraat-structuur. Die structuur blijft deels zichtbaar als de stoel klaar is.