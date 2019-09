Plaagstootjes op de Nürburgring. Zet de Tesla Model S ‘Plaid’ de Porsche Taycan te kijk?

Vorige maand vestigde de Porsche Taycan een nieuw circuitrecord op de Nürburgring-Nordschleife. Uit handgeklokte tijden blijkt een speciale versie van de Tesla Model S nu flink rapper.



Het record dat Porsche vorige maand met de Taycan op de Nürburgring-Nordschleife zette was vrij specifiek. Het was namelijk de snelste tijd van een elektrisch aangedreven vierdeurs sportwagen ooit. En daar zijn er nog niet zoveel van. Of ze zijn nog niet afgereisd naar het 20,6 kilometer lange circuit. Al was de tijd van zeven minuten en 42 seconden niet bijzonder traag, er lijkt nog wel ruimte voor verbetering. Sterker nog, waarschijnlijk is de Tesla Model S er al onder gedoken. Een spionagefotograaf klokte recent een tijd van 7 minuten en 23 seconden. Niets officieels dus nog, maar als de fotograaf het bij het juiste eind heeft, kan de Tesla zomaar een kleine 20 seconden sneller zijn dan de Porsche. En dat doet toch wel pijn bij de Duitsers.

Tesla Model S Plaid

Een officiële recordpoging van Tesla lijkt binnenkort op stapel te staan. Zaterdag 21 september wordt de Tesla Model S waarschijnlijk de baan opgestuurd. Het zou echter ook al vandaag, 18 september, kunnen gebeuren, aldus andere bronnen. Tesla gaat de recordpoging waarschijnlijk doen met de Tesla Model S ‘Plaid’. Die versie, productieklaar in 2020, maakte onlangs al indruk op het circuit van Laguna Seca. De versie die in Duitsland de baan op gaat zou volgend sommige bronnen zijn voorzien een geupgrade aandrijflijn, een speciale achterspoiler en bredere banden.