Ook Porsche stapt in vliegende taxi’s en werkt samen met Boeing

Een dikke week terug meldde Hyundai dat het gaat investeren in de ontwikkeling van vliegende taxi’s. Porsche zoekt nu ook het luchtruim op, want het sluit een samenwerking met vliegtuigproducent Boeing.

De vliegende taxi is in pakweg 2040 geen miljardenindustrie, maar zelfs een biljoenenindustrie, denken marktanalisten. Met een autonoom vliegende passagiersdrone ergens opgepikt worden is dan de gewoonste zaak van de wereld. Niet voor niets kijken multinationals als Airbus, Uber en Hyundai met veel belangstelling naar de ontwikkeling van de vliegende taxi. Porsche en Boeing doen dat nu ook, want de Duitse autofabrikant en Amerikaanse vliegtuigbouwer slaan de handen ineen.

Prototype komt in 2020

De samenwerking bestaat uit het onderzoeken of de vliegende taxi écht wel de toekomst heeft. En er worden alvast schetsjes gemaakt van vliegende taxi’s om te kijken waar het straks heen moet gaan. Er is zelfs al een prototype gebouwd dat binnenkort wordt getest, aldus Amerikaanse media. Dat Porsche en Boeing vaart achter het project zetten is logisch, want in de tweede helft van het komende decennium gaat de vliegende taxi zijn eerste groeispurt maken, is de verwachting.



Naast Hyundai en Porsche zijn er meer merken geïnteresseerd, want ook Aston Martin oriënteert zich op stappen. Ook motorbouwer Rolls-Royce ziet wel wat in de vliegende taxi.