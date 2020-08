Nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse krijgt steeds meer vorm

De Mercedes-Benz S-Klasse komt over een klein weekje onder het doek vandaan. Officiële platen van de buitenzijde in zijn geheel ontbreken nog, maar er duiken wel al schetsen op.



Op 2 september onthult Mercedes-Benz de gloednieuwe S-Klasse. En ook nu druppelen de beelden van de nieuweling langzaam binnen, al hebben we nog geen overzichtsbeeld van het vlaggenschip gezien. Er is inmiddels wel een schets wereldkundig gemaakt. Daarin benadrukt het Duitse merk een lange neus, korte achterzijde en coupé-vormige daklijn, al is de auto iets uit perspectief getrokken. De altijd elegante S-Klasse lijkt dus steeds sportiever te worden.

Slimme navigatie

Als topmodel wil de S-Klasse de concurrentie achter zich laten op het gebied van technologisch vernuft. Er is al melding gemaakt van de komst van een Head-Up Display dat werkt met augmented reality. In het gezichtsveld wordt een extra laagje realiteit geprojecteerd die de bestuurder helpen bij het veilig rijden. Zo laat een virtuele streep op de weg zien wat de ideale afstand tot de voorligger is. Ook de navigatie is dankzij augmented reality duidelijker dan ooit. Blauwe pijlen boven de weg geven de rijrichting aan.

Airbags voor alle passagiers

De achterpassagier ontbreekt het aan niets in de nieuwe S-Klasse. Elke inzittende krijgt zijn eigen airbag. Mercedes-Benz monteert ze aan de achterzijde van de voorstoelen. Komt het gevaar van de flanken, dan verhoogt de carrosserie zich razendsnel om een dreigende impact te verkleinen.

Makkelijk te manoeuvreren

De Mercedes-Benz S-Klasse is een lange auto. Toch kun je ook met beperkte ruimte tot je beschikking de limousine prima manoeuvreren. Dankzij achteras-besturing bedraagt de draaicirkel minder dan elf meter. Bij het inparkeren helpt een 360 graden-camera.