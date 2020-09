Nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse is weer een stuk slimmer

De zevende generatie van de Mercedes-Benz S-Klasse is wereldkundig gemaakt. De iconische limousine pakt als vanouds uit met veel technologisch vernuft.

Digitale krachtpatserij. Daar doet de Mercedes-Benz S-Klasse natuurlijk aan mee. Wie op de bestuurdersstoel plaatsneemt, wordt omringd door schermen. Achter het stuurwiel zit een flink horizontaal display met 3D-weergave en midden in het dasboard een verticaal scherm ter grootte van pakweg een ipad. Deze vaste ‘tablet’ is mooi zwevend gemonteerd. Ook is er een head-up display aan boord dat met augmented reality werkt. Een extra laagje virtuele werkelijkheid wordt in het zichtveld geprojecteerd en dat moet bijvoorbeeld het navigeren nog comfortabeler maken. Het weergavegebied van de head-up display is enorm, want vergelijkbaar met een 77-inch display (een diagonaal van bijna 2 meter).

Oogje in het zeil

De S-Klasse houdt zijn passagiers nauwlettend in de gaten. Merkt het vermoeidheid op of ander ongerief, dan registreren de aanwezige camera’s dat en wordt er waar nodig opgetreden. En zit het kinderzitje niet goed gemonteerd, ook dan krijg je een seintje.

Achterpassagiers

De Mercedes-Benz S-Klasse heeft als ultieme directie-auto de zaakjes achterin goed voor elkaar. Je kunt kiezen uit liefst vijf configuraties voor de achterbank. De ene keer ontspan je je achterin dankzij de massagefunctie, terwijl je de volgende keer hard doorwerkt, gesteund door een bijpassend ‘energizing’-programma. Het verwarmbare ‘knuffelkussen’ helpt je indommelen als je daar behoefte aan hebt. Zelfs de deurpanelen zijn verwarmd. Dankzij de geluidsisolatie dringt er nauwelijks exterieurgeluid door tot de cabine. Muziek in de S-Klasse hoor je niet alleen, maar voel je ook. De bassen zitten immers in de stoelen verwerkt. De doorontwikkelde MBUX-technologie laat je tot slot verbinding maken met slimme apparaten thuis.

Impact verkleinen

De intelligentie van de S-Klasse komt terug in de veiligheidsvoorzieningen. Het onderstel verhoogt zich razendsnel tot wel acht centimeter als er een zijdelings impact dreigt. Door hoger op de poten te gaan staan, moet de klap gecontroleerder aankomen.

Krachtbronnen

De Mercedes-Benz S-Klasse wordt vooralsnog geleverd met zescilinder krachtbronnen. De S 450 4Matic schopt het tot 367 pk, terwijl de S 500 4Matic 435 pk te bieden heeft. De S 350 d laat je dieselen met 286 pk, terwijl de S 400 d 330 pk aan vermogen levert. Een V8-motor wordt later geïntroduceerd.