Nieuwe Ford Bronco doet het meteen goed in de VS

De terugkeer van de legendarische Bronco viert Ford in eigen land met de komst van 3.500 First Editions. De vraag is echter zo groot, dat het de productie verdubbelt.



Als de nieuwe Ford Bronco komend voorjaar weer de Amerikaanse wegen – én offroad paden – bevolkt is dat een kwart eeuw sinds de productie van de laatste Bronco. Ware fans van de alleskunner hebben lang moeten wachten op de terugkeer en dat merk je in het enthousiasme. Alle 3.500 First Editions waren in no-time vergeven. Gelukkig krijgen liefhebbers die net misgrepen nu een nieuwe kans eentje te bestellen, want Ford bouwt nog eens 3.500 First Editions. Met 7.000 exemplaren is die bijzondere versie flink minder bijzonder, maar dat neemt Ford op de koop toe.

First Edition

De Ford Bronco First Edition kost 59.305 dollar in tweedeursvariant. De vierdeurs versie is met 63.500 dollar ietsje duurder. Tot de First Edition behoort het Sasquatch-pakket (Bilstein-schokdempers, 17-inch Beadlock wielen en een voor- en achterdifferentieel), een zwartgelakte hardtop en grafische elementen op motorkap en zijkant van de auto.



Veel smaken

Overigens is de Ford Bronco ook te bestellen als Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Badlands en Wildtrak. De basisversie kost 28.500 dollar, terwijl de Wildtrak – de duurste versie onder de First Edition – bijna 49.000 dollar moet opleveren. De Wildtrak en First Edition zijn de enige varianten met een 2,7-liter zescilinder met 315 pk. De andere versies beschikken over een 2,3-liter EcoBoost motor met 275 pk.