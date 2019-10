Nieuwe BMW X5 M en X6 M – ook als Competition – worden krachtiger

Kwartet! BMW presenteert liefst vier nieuwe sportieve versies. Naast de derde generatie BMW X5 en X6 worden namelijk ook de nóg sterkere Competition-versies van beide modellen onthuld.

Voortaan krijgen de BMW X5 M en X6 M een vermogen van 600 pk mee. De 4,4-liter V8 krachtbron is bovendien goed voor een maximumkoppel van 750 Nm. Daarmee zijn beide sportieve SUV’s liefst 25 pk sterker dan voorheen. Meteen lanceert BMW de overtreffende trap van de twee, want ook de BMW X5 M Competition en X6 M Competition zien het daglicht. Hun vermogen is 625 pk. Het maximumkoppel is net als bij de ‘reguliere’ M-versies 750 Nm. Sprinten van nul naar honderd verloopt in 3,8 seconden in de BMW X6 M Competition. De X5 M Competition is één tiende langzamer van zijn plek.

Dynamischer

De BMW X5 M en X6 M zijn naast krachtiger en sneller ook beter voorbereid op uitdagend bochtengedrag. Zo werden ze uitvoerig aan de tand gevoeld op de Miramas en Arjeplog-testcentra van BMW én op de Nürburgring-Nordschleife. Elke M-versie krijgt een achttraps M Steptronic transmissie aan boord die de aandrijfkrachten over de vier wielen verdeelt. De nadruk ligt standaard echter op de achterste wielen. BMW belooft verder een stijvere carrosserie en een sportievere demping. Het monteerde onder meer elektrische bediende dempers en voorziet de auto’s van actieve rolstabilisatie.

M-details

Op uiterlijk gebied onderscheiden de hoogpotige M-modellen zich door middel van 21-inch wielen voor en 22-inch exemplaren achter (standaard op de Competitions, optioneel op de X5 M en X6 M), een donkergelakte nierengrille, aerodynamische zijspiegels en een M-uitlaatsysteem. Binnenin gaat het onder meer om een M-sportstuur en schakelpook, lederen details en een M-instrumentarium.

De BMW X5 M, BMW X6 en de Competition-versies worden officieel onthuld op de Los Angeles Auto Show later dit jaar. Vanaf april 2020 staan ze in de Europese showrooms.