Nieuwe Audi RS6 Avant doet er een schepje bovenop

Begin 2020 wordt de liefhebber van ruimtelijk sportief rijden weer op z’n wenken bediend. Dan staat de nieuwste generatie van de Audi RS6 Avant in de startblokken. Om weer een tikje krachtiger te worden.

Sommige dingen veranderen gelukkig nooit. Om de zoveel tijd komt Audi met een nieuwe uitvoering van z’n machtige Audi RS6 Avant. Heel veel ruimte in combinatie met nog veel meer pit. Ditmaal levert de 4,0-liter achtcilinder benzinemotor met twee turbo’s een vermogen van 600 pk. Dat is 40 pk meer dan voorheen. Ook het koppel groeide met wel 100 Nm tot 800 Nm. De Audi RS6 Avant accelereert met al die peper in z’n donder in 3,6 seconden van nul naar honderd. De topsnelheid bedraagt 305 km/u, al moet je dan wel het meest ruimdenkende optiepakket hebben aangevinkt. Omdat de huidige tijd erom vraagt, voorziet Audi haar sportieveling van mild hybrid-techniek. Om het gemiddelde brandstofverbruik toch iets schappelijker te maken.

Knie-buiging

De Audi RS6 Avant is – vanzelfsprekend – een quattro. Toch gaat in de standaardconfiguratie 60 procent van de overdadige aandrijfkracht naar de achterwielen. Dat kan oplopen tot wel 85 procent, waarmee de krachtige Avant een speelser karakter krijgt. De Audi RS6 Avant ligt twee centimeter lager boven het asfalt dan z’n reguliere broertje, maar duikt nog een extra centimeter dieper door z’n knieën als het hard gaat. Adaptieve luchtvering is standaard, een achteras die meestuurt een optie.

Uiterlijk vertoon

De Audi RS6 Avant laat graag zien wat voor vlees hij in de kuip heeft. Aan spoilers en diffusers dus geen gebrek. Z’n agressief uitziende neus wordt gevormd door koplampen afkomstig van de A7, een spleet tussen de gewelfde motorkap en plattere en extra brede grille. Wielen tot 22-inch zijn te bestellen en ook de remmen zijn logischerwijs van een flink formaat.

In het eerste kwartaal van 2020 komt de nieuwe Audi RS6 Avant op de markt. Prijzen zullen later volgen.