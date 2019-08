Volkswagen pakt flink uit op de komende autosalon van Frankfurt. Het introduceert de volledig elektrische ID.3 én een gloednieuw logo.

Volkswagen veranderde wel vaker haar logo in het verleden. Meestal waren het accentverschuivingen. Ook dit keer worden er geen rigoreuze aanpassingen verwacht, toch is het nieuwe logo van aanzienlijke symbolische waarde. Het logo past namelijk bij het nieuwe elektrische tijdperk dat Volkswagen ingaat met de volledig elektrische ID.3. Dat model wordt tegelijk in Frankfurt onthuld komende maand.

‘New Volkswagen’

Het nieuwe logo heet ‘New Volkswagen’ en moet het merk jonger, meer digitaal en moderner maken, aldus het concern. Dag dieselgate, hallo stekkermodellen. Het nieuwe logo belooft simpeler te worden en krijgt een tweedimensionaal design. Het logo zal op aankomende Volkswagen-modellen zijn uitgevoerd in het glanzend wit op een zwarte achtergrond (in tegenstelling tot het hierboven afgebeelde oude logo). De ‘V’ en de ‘W’ raken elkaar niet langer en er komt ook een rode versie voor de GTI-modellen.