De Breadvan Hommage van Niels van Roij

In de meest recente editie van CARROS Magazine spraken we al uitgebreid met Niels van Roij. Zijn nieuwste project – de Breadvan Hommage – was toen nog net niet klaar, maar inmiddels wel.



Een heuse coachbuilder, zo kun je Niels van Roij gerust omschrijven. De Brabantse ontwerper bouwt in opdracht van klanten unieke modellen. Recent van zijn hand zijn de Adventum Coupe en de Silver Spectre Shooting Brake. En sinds kort is daar ook de Breadvan Hommage. Natuurlijk keek Van Roij voor het ontwerp meermaals naar de Ferrari 250 GT SWB Breadvan, maar tegelijkertijd maakte hij er een heel eigen model van. Of zoals de ontwerpstudio het zelf zegt: “De Breadvan Hommage is een nieuw origineel.”

Opvallen

Dat onderhuids een 550 Maranello zit verpakt is van ondergeschikt belang. Het gaat bij de Breadvan Hommage om de eigenwijze lijnen, want opvallen doe je natuurlijk in deze one-off. Lef kan je de nieuwe eigenaar én Niels van Roij niet ontzeggen, vandaar dat in het handgemaakte blauwe Alcantara-interieur de kreet ‘che importa’ terugkomt. Of in het Nederlands: ‘wie kan het schelen!’

Andere details in het binnenste: knoppen van gefreesd aluminium, deurpanelen met ongelakt, hand geklopt aluminium en een lichtgewicht rood trekkoord die als handgreep dient.