Nederland heeft op-één-na hoogtste benzineprijzen per wereld

Voor één liter benzine betaal je in Nederland ongeveer 1,90 euro per liter. Alleen in Hong Kong zijn consumenten duurder uit, leert een overzicht van de website globalpetrolprices.



De 1,90 euro is een adviesprijs, dus aan sommige (onbemande) tankstations betaal je nog wel wat minder, maar de tendens is duidelijk: benzine is in Nederland peperduur aan het worden. Volgens de website globalpetrolprices is ons land wereldwijd bijna lijstaanvoerder. Omgerekend naar dollars staat alleen Hong Kong nog boven ons, waar je 2,47 dollar per liter betaalt. De Nederlandse benzineprijs bepaalt globalpetrolprices op 2,12 dollar.

2 cent per liter

Gemiddeld kost een liter benzine wereldwijd 1,15 dollar. Daar zit Nederland ruim boven, maar ook in veel andere Europese landen is benzine duur. In Noorwegen en Finland ben je rond de 2 dollar per liter kwijt en in Italië en Griekenland nog altijd 1,90 dollar. Maar dat kan anders. In Venezuela en Iran kost een liter benzine je respectievelijk twee om zeven eurocent. Ook elders in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten is brandstof goed te betalen. In Ecuador betaal je 50 eurocent en in Colombia een dubbeltje meer. Koeweit rekent 0,35 euro per liter en Quatar 0,50 euro.



Een ritje over de grens kan veel geld besparen. In België kost één liter benzine 1,71 dollar, in Duitsland 1,78 dollar en in Luxemburg 1,54 dollar. In Nederland bestaat de benzineprijs voor 60 procent uit belastingen.



Beeld: Unsplash, Hans Eiskonen