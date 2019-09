‘Mr. Porsche’ Ben Pon overleden op 82-jarige leeftijd

Ben Pon, in de jaren zestig, zeventig en tachtig directeur bij Pon Porsche Import, is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. Pon was naast directeur ook autocoureur. Hij schopte het zelfs tot de Formule 1.



Ben Pon jr. werd in 1936 in Leiden geboren als zoon van Ben Pon sr., de bekende oprichter van auto-importeur Pon Holdings. Nog voor zijn dertigste werd Pon jr. directeur in het familiebedrijf en hij leidde Pon Porsche Import meer dan twintig jaar: van 1965 tot en met 1988. In die tijd zette hij zich in voor de verzelfstandiging en professionalisering van de Nederlandse Porsche-activiteiten en de uitbreiding van het dealernetwerk en verwierf zo de geuzennaam ‘Mr. Porsche’.

Sportman

In 1961 startte Ben Pon jr. een loopbaan in het autoracen. In een Porsche – hoe kan het ook anders – debuteerde hij op de Nürburgring. Drie races in het FIA GT kampioenschap volgde en hij mocht van start tijdens de Formule 1 op Zandvoort. Na een paar ronden crashte Pon en dat betekende meteen het einde van zijn Formule 1 carrière. In 1972 nam hij deel aan de Olympische Spelen op het onderdeel kleiduivenschieten.

Na zijn pensioen verhuisde Ben Pon naar Californië waar hij de Bernardus Vineyard & Winery opstartte.