Maserati’s Levante, Quattroporte en Ghibli als Royale special edition

Maserati brengt gelimiteerde edities uit van haar Levante, Quattroporte en Ghibli. Als speciale ‘Royale’ combineren ze een V6-krachtbron met een Blu of Verde Royale lak en bijzondere velgen.



In 1986 introduceerde Maserati al eens de Royale-uitvoering van de derde generatie Quattroporte. De Quattroporte Royale was herkenbaar aan zijn blauwe of groene lakkleur en een interieur met zachtlederen stoelen een overdosis aan hout. Slechts 51 exemplaren werden ervan gebouwd.



100 stuks

In 2020 is de Quattroporte Royale terug, maar ook de Levante en Ghibli trekken de het Royale-maatkostuum aan. Maserati produceert slechts 100 stuks van de Royale en je kunt hem alleen rijden met een zescilindermotor. De keuze valt op een 275 pk sterke 3,0-liter V6 Diesel of de 350 en 430 pk sterke 3,0-liter V6 benzinemotoren.



Rijke uitrusting

Om aan te tonen hoe rijk uitgerust de Royale-editions zijn, licht Maserati de Levante uit. De SUV kun je laten uitvoeren in de lakkleur Blu Royale of Verde Royale, waarbij de auto staat op wielen met 21-inch Anteo Staggered Anthracite-velgen met zilverkleurige remklauwen. In het interieur is bruin leder van Ermenegildo Zegna aangebracht, maar je kunt ook kiezen voor tweekleurig Pieno Fiore leer in zwart/bruin. Een ‘One of 100’ embleem is aanwezig, net als een Bowers & Wilkins geluidssysteem, een elektrisch zonnnedak en getinte ramen.