Maserati komt met nieuwe geëlektrificeerde modellen

Maserati zet de komende jaren flink in op elektrificatie. Alle nieuwe modellen krijgen hybride en batterij-elektrische aandrijfsystemen, zo klinkt het vanuit Italië.



Dit jaar start Maserati met haar elektrificatie-offensief door de Ghibli met elektromotor uit te brengen. Een brandstofmotor blijft voorlopig aan boord, want de Italianen komen met een hybride-versie. Volgend jaar volgt dan een volledig elektrische Maserati als de GranTurismo en GranCabrio aan de stekker gaan. De modellen blijven in Italië ontworpen, ontwikkeld en gebouwd worden.



Supersportwagen

Zo rollen de elektrische GranTurismo en GranCabrio uit de Mirafiori-fabriek, waarin Maserati 800 miljoen euro investeert. Op het hoofdkantoor in Modena worden de modellen ontwikkeld en getest. Ook de nieuwe supersportwagen van Maserati die later dit jaar volgt, komt uit Modena. De productielijn is recent opgeknapt en moderner gemaakt zodat die supersportwagen er ook als elektrische variant kan komen.

In Cassino komt ook een nieuwe productielijn en daar zal een nieuwe Maserati utility vehicle worden gebouwd. In 2021 worden daar de eerste preproductiemodellen gefabriceerd.