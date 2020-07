Maserati Ghibli Hybrid zet eerste stapjes richting elektrificatie

De naam ‘Ghibli Hybrid’ belooft misschien iets meer dan wat onderhuids bij de Maserati plaatvindt, maar dat de Italianen langzaam gaan elektrificeren is een feit.



De Maserati Ghibli Hybrid haalt zijn 330 pk aan vermogen voornamelijk uit een 2,0-liter viercilinder benzinemotor, al is er ook een elektrohulp aan boord in de vorm van een 48V mild hybrid-systeem. Dat extraatje is volgend Maserati genoeg om de auto tot hybride te dopen. Dat het die term zo graag op de Ghibli wil zetten is niet zo gek, want het Italiaanse merk wil de wereld nu eindelijk eens laten weten dat het haar modellen ook gaat elektrificeren. Volgend jaar kun je bijvoorbeeld de GranTurismo en GranCabrio met volledig elektrische aandrijflijn aanschaffen.

Sportief geluid

Maserati is geen voorloper in elektrisch rijden en dat komt door het feit dat het merk de kenmerkende karakteristieken van haar modellen niet graag opgeeft. De diep ronkende krachtbronnen inruilen voor het gezoem van een elektromotor is nogal wat. Voor de Ghibli Hybrid heeft het echter een oplossing gevonden. Het uitlaatsysteem is zo aangepast dat de viercilinder een stuk ‘dikker’ klinkt. Aan de prestaties zal het sowieso niet liggen, want de achterwielaangedreven Maserati Ghibli Hybrid spurt nog altijd in 5,7 tellen van nul naar honderd.

Gewichtsbesparing

Voordeel van het mild hybrid-systeem is dat het gemiddelde verbruik en bijbehorende CO2-uitstoot behoorlijk afneemt. Overigens heeft Maserati ook serieus nagedacht over een plug-in hybride met circa 50 kilometer aan emissievrij rijbereik, maar daarmee werd de Maserati Ghibli te zwaar.



De Maserati Ghibli Hybrid is herkenbaar als hybride door middel van onder meer een andere grille en blauwe accenten.