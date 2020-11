Lotus Lambda: elektrische SUV met 760 pk aan vermogen

Lotus wil over twee jaar haar Lambda introduceren. De Lambda is een SUV met vier elektromotoren aan boord en een zeer sportieve inborst.



Wat de klant wil? Een SUV en dan het liefst eentje die elektrisch én sportief is. Dus Lotus komt ook met een hoogpotige krachtpatser. In 2022 is de ‘Lambda’ – de naam is nog niet officieel – een feit. Met die auto wil moederbedrijf Geely van Lotus weer een merk met aanzien maken, klaar om de wereld te veroveren, met China en de VS voorop. Dat zal vooral vanuit China gebeuren, waar de productiefaciliteit voor de Lambda staat. In eerste instantie moeten 5.000 exemplaren van de lopende band rollen, waarna opschaling volgt. De Geely-fabriek in Wuhan heeft capaciteit voor 150.000 auto’s, dus groei is geen probleem.

Lichtgewicht

De Lamdba zal verschijnen in twee smaken. De topversie is voorzien van vier elektromotoren en levert een vermogen van 760 pk. De basisvariant moet het doen met circa 610 pk en heeft twee elektromotoren aan boord. Een actieradius van 580 kilometer is waar Lotus aan denkt, al is de wens om de klant nog wat extra rijbereik te gunnen. De Lambda wordt op het SPA-platform van Volvo gezet en kent een lichtgewicht bouwwijze. De auto zal naar verwachting 2.200 kilo wegen.