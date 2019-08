Jaguar Land Rover komt de komende twee jaar met vijf nieuwe modellen

Echt heel goed gaat het niet met Jaguar Land Rover. Maar de Britten zijn positief en willen met flink wat nieuwe modellen het tij keren.

Het eerste model dat Jaguar Land Rover introduceert is natuurlijk de nieuwe Defender. De compleet nieuwe versie van de iconische Land Rover zal dit jaar nog verschijnen – we verwachten hem op de autosalon van Frankfurt volgende maand – in drie smaken (korte wielbasis, lange wielbasis en een versie daar tussen in). De nieuwe Defender wordt in Slowakije gebouwd. Net zoals alle andere aankomende modellen van Jaguar en Land Rover staat de Defender op het MLA-platform, dat geschikt is voor elektrificatie.

Jaguar XJ met een stekker

Een ander icoon, de Jaguar XJ, komt er binnen één jaar ook aan in een compleet nieuwe jas. Het model is voortaan volledig elektrisch aangedreven en belooft zeer luxe te worden.

Grote en luxe Jaguar J-Pace

En Jaguar wil graag nog meer graantjes meepikken in de SUV-markt. Boven de F-Pace plaatst het de J-Pace en die grote en luxe hoogpotige zal rond 2021 ondermeer met volledig elektrische aandrijflijn zijn entree maken. Met de J-Pace richt Jaguar zich op de Porsche Cayenne. Om de auto zeer competitief te maken, leent Jaguar veel kennis bij Jaguar. Daarbij zal de J-Pace gestroomlijnder, lager én sportiever worden dan de grootste Range Rover-modellen.

Broer(tje) voor Evoque en Velar

Land Rover presenteert aan het eind van 2021 een nieuwe SUV die tussen de Evoque en de Velar instaat.

Range Rover op stroom

Nummer vijf in het rijtje nieuwe modellen bij Jaguar Land Rover is de vijfde generatie van de Range Rover. Een nieuw aluminium chassis is van de partij, net als een V8-krachtbron afkomstig van BMW. Verder ondergaat de Range Rover een elektrificatiekuur. Plug-in hybrides zijn haast een zekerheidje en ook lijkt de komst van een volledige elektrische Range Rover voor de hand liggend.