Jaguar Land Rover denkt aan waterstofauto’s

Na de elektrische auto met een stekker komt de waterstofauto. Die is ook elektrisch, maar dan zet een brandstofcel het razendsnel getankte waterstof om in stroom. Jaguar Land Rover heeft wel oren naar die toekomstige technologie.



Natuurlijk bestaat de waterstofauto al. Toyota verkoopt haar Mirai en Toyota haar Clarity. En Mercedes-Benz presenteerde al de GLC F-CELL, al was dat een plug-in hybride. Toch is de brandstofcelauto nog een zeldzaamheid. De technologie is nog altijd duur en over de waterstoftankstations struikel je evenmin. Maar in principe heeft de waterstofauto – als de minpunten worden overwonnen – veel toekomst. Het is immers een elektrische auto die –in eerste instantie – geen stroom lust, maar alleen waterstof. En dat tank je razendsnel. In een paar minuten is de waterstoftank gevuld. Pas onderweg gaat de brandstofcel aan boord van de auto aan de slag met het waterstof en zet het om in elektriciteit.

Project Zeus

Voor de waterstofauto lijkt pas vanaf 2030 een grotere rol weggelegd. Diverse automerken sorteren alvast voor en zijn bezig met onderzoeksprojecten rondom modellen voorzien van brandstofcel. Zo ook Jaguar Land Rover. Binnen het Project Zeus wordt gekeken hoe het de brandstofcel kan toepassen in haar toekomstige modellen. Vooral voor de grotere modellen binnen de reeks lijkt er ruimte weggelegd voor de technologie. Hele grote auto’s – zoals SUV’s – worden immers topzwaar en daarmee niet zo efficiënt als je volstopt met batterijpakketten. Met waterstoftechnologie kun je het wagengewicht lager houden. De nieuwe Range Rover Evoque wordt genoemd als een van de eerste modellen voorzien van brandstofcel. Over een jaar of vijf moet het zover zijn. Voordat het zover is komt er eerst nog een studiemodel uit dat ingezet kan worden voor testkilometers. Of dat prototype een compleet nieuw model Jaguar of Land Rover is, of een aanpassing van een bestaand model, is niet bekend.

BMW

BMW gaat in de nabije toekomst eveneens experimenteren met SUV’s op waterstof. De X5 moet vanaf 2022 in beperkte oplage te bestellen zijn met een brandstofcel. De kans is groot dat de BMW X6 en X7 zullen volgen.