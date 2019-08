In detail: het interieur van de Porsche Taycan

Volgende maand openbaart Porsche haar volledig elektrische Taycan. De interieurbeelden geeft het nu al prijs. En daarover is meer dan genoeg te vertellen.



De Taycan is de eerste volledig elektrische Porsche ooit. Het ideale moment om een brug te slaan tussen de rijke historie van het merk en haar toekomst. En dat is merkbaar in het interieur. Daar zijn volgens Porsche klassieke designelementen opnieuw geïnterpreteerd en gemixt met het digitale tijdperk. Het is goed beschouwd een aardig staaltje Nederlands design, want Ivo van Hulten leidde de afdeling Interior Design Style Porsche.

Verleden ontmoet toekomst

Porsche stelt dat het dashboard van de oer-911 uit 1963 als inspiratie diende voor de huidige versie. Het is gericht op de bestuurder, minimalistisch en de bediening verloopt rap en zonder afleiding, aldus het merk. Het gebogen instrumentenpaneel is afgedekt met ontspiegeld echt glas.

Weergaven

Het digitale instrumentarium kent een vier weergavenmodi. ´Classic´ toon vijf ronde klokken, waarbij de centrale teller een power meter is, omdat de toeren immers ontbreken. Die power meter verdwijnt voor wie ´Mode Map´ inschakelt. Het is ook mogelijk om het complete display te vullen met een kaart (´Full Map´). De weergave ´Pure´ toont alleen de essentiële informatie zoals snelheid en navigatiepijlen. De bediening van de licht- en onderstelfuncties is verwerkt in de rand van het digitale instrumentarium.

Displays

Centraal gepositioneerd is een 10,9-inch infotainmentdisplay en rechts daarnaast is er te kiezen voor nóg een display voor de bijrijder. De vele digitale schermen maken het interieur haast knoploos. Wie het bedienen van een touchscreen nog te veel werk vindt, kan opdrachten geven via spraakbesturing. Scherm nummer vier is verwerkt in de middenconsole. Je bedient er de airco en via handschriftherkenning zijn adressen in te voeren. Op de middentunnel ontbreekt de klassieke versnellingspook, want die is vervangen door een compacte schakelaar in het dashboard. Een vijfde digitaal scherm behoort ook nog tot de mogelijkheden. Voorwaarde is dat je op de optielijst airconditioning met vier zones aanvinkt. Dan krijgen de achterpassagiers de beschikking over een 5,9-inch touchscreen voor de klimaatregeling.