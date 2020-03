Hyundai lanceert haar Prophecy en het studiemodel is zo goed geslaagd, dat we haast hopen dat de auto echt in productie gaat.



Op de designafdeling van Hyundai zwaait tegenwoordig Luc Donckerwolke de scepter. De Belg tekende eerder al modellen voor onder meer Audi, Bentley en Lamborghini en dus is Donckerwolke goed thuis in het ontwerpen van onderscheidende, sportieve modellen. De Hyundai Prophecy valt vooral op door zijn soepele, ronde lijnen. De Zuid-Koreanen spreken zelf over een ‘perfect verweerde steen’. Alsof de auto na tienduizenden jaren door water of wind is gepolijst tot wat het nu is.



Zuinig met energie

Het studiemodel is expres zo aerodynamisch gemaakt omdat het een elektrische auto is. Zo kan de Hyundai Prophecy nóg zuiniger met energie omgaan. Hoe ver de Hyundai Prophecy op één acculading komt, is nog niet bekend.



Joysticks

Het interieur betreed je via tegengesteld openende portieren. Doordat ook de B-stijl ontbreekt, is plaatsnemen makkelijk. Het binnenste van de Hyundai Prophecy oogt futuristisch. Het stuur maakt plaats voor twee joysticks en fysieke knoppen ontbreken. Je zult het moeten doen met digitale schermen.