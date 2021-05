Het complete pakket: BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive

De BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive vinkt alle vakjes af. Hij is pijlsnel, op afroep dakloos én vierwielaangedreven. En net klaar voor de (na)zomer, want zijn productie start in juli in Dingolfing.



Het hart van de BMW M4 Competition Cabrio M xDrive is een 510 pk sterke 3,0-liter 6-cilinder-in-lijn benzinemotor. BMW koppelt die krachtbron aan een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic voor de nodige sportiviteit én comfort. De vier aangedreven wielen sturen op hun beurt al die power voorbeeldig naar het asfalt. In 3,7 tellen sprint je van nul naar honderd. Van nul naar tweehonderd gebeurt ook in een oogwenk, want in 13,1 seconden is dat een feit. Grote kans dat je een verslaving krijgt voor tussensprintjes op de snelweg, want in zijn vierde versnelling schiet je in 2,8 seconden van 80 naar 120 km/u. De topsnelheid ligt op 250 km/u, maar met het M Driver’s Pack beuk je door die begrenzing heen is 280 km/u het maximale.

Lichtere kap, meer bagageruimte

Alles is snel aan de BMW M4 Competition Cabrio dus ook de hoogwaardige softtop. In 18 seconden op of sluit je hem automatisch. BMW vond de bagageruimte voorheen wel erg krap, dus de M4 Cabrio kreeg er liefst 80 liter bij. Met de kap geopend kun je nu 300 liter aan bagage kwijt, met de kap gesloten 385 liter. De kap zelf werd ook flink lichter, de gewichtsbesparing bedraagt 40 procent.

Sportieve sound

In de BMW nierengrille kun je haast verdrinken, zo groot. Maar omdat de rest van het ontwerp ook wat uitgesprokener is, past dat wel. Zo zijn ook de koelluchtopeningen aan de voorzijde groot en bollen de wielkuipen krachtig op. Aan de achterzijde steken aan beide kante twee keer twee uitlaateindpijpen onder de brede bips vandaan. Via elektrisch bediende kleppen bepaal je zelf hoe sportief het M uitlaatsysteem klinkt.

Meeste power naar de achteras

BMW M4 Competition Cabrio M xDrive is vierwielaangedreven, maar de meeste aandrijfkracht gaat richting de achteras. Het actieve M sperdifferentieel houdt zich bovendien bezig met de achterste wielen. Voor nog iets meer power richting de achterzijde zorgt de 4WD Sport-modus. Meer spielerei? Het Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) uit.

Spelen met grip en wielspin

En als je dan toch aan het configureren bent: het rempedaal kent twee standen en de tractiecontrole zelfs tien. In de hoogste stand kun je haast heerlijk griploos door de bochten glijden. De M Dynamic Mode – voor meer wielspin – is dan meteen je andere goede vriend. Ga je graag naar het circuit, vink dan zeker M Drive Professional aan op de optielijst, waarmee je de BMW M4 Competition Cabrio M xDrive nog specifieker afstelt.

Het interieur is vanzelfsprekend sportief aangekleed. Het M sportstuurwiel met schakelpaddles is aanwezig net als de M versnellingshendel , sportstoelen en tal van rode interieuraccenten.