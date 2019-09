Gelimiteerde Lamborghini Sián is een hybride

Op basis van de Aventador bouwt Lamborghini 63 exemplaren van de zeer sportieve Sián. Naast een 6,5-liter twaalfcilinder is er een bescheiden elektromotor aan boord.

De Lamborghini Aventador SVJ moet een model boven zich dulden. De Italianen bouwen namelijk 63 exemplaren van de Sián. Onderhuids is dat een Aventador, maar dan eentje waar een 785 pk sterke twaalfcilinder samenwerkt met een elektromotor met 34 pk. Het systeeemvermogen komt zo op 812 pk uit en dat is zelfs de Aventador SVJ te veel.

Supergeleider

De Lamborghini Sián snelt in 2,8 seconden van nul naar honderd en accelereert door tot 350 km/u. Hoewel de Sián een hybride is, mist het een accupakket. Lamborghini maakt gebruik van een supergeleider. Die is een stuk lichter en krachtiger dan een batterij met dezelfde output.