Gaat de nieuwe subsidieregeling voor elektrische auto’s de verkoopcijfers stuwen?

Per 1 juli geldt er een nieuwe aanschafsubsidie voor elektrische auto’s. Die maakt gloednieuwe modellen 4.000 euro goedkoper en op elektrische tweedehandsjes bespaar je 2.000 euro subsidie. Gaat de consument de showrooms platlopen?



Door de huidige coronacris wordt de autosector hard getroffen, stelt RAI Vereniging. “Zowel personenauto’s, bestelauto’s en zware bedrijfswagens laten afgelopen maand een daling van de verkopen zien van rond de 60%”, aldus de brancheorganisatie op 2 juni. Nu is de vraag of de autoverkopen dit jaar nog een beetje uit het dal zullen klimmen. Een aardig hulpmiddel is de al eerder aangekondigde subsidieregeling voor elektrische auto’s. Vanaf 1 juli krijg je als consument 4.000 euro subsidie op de aanschaf van een gloednieuwe elektrische auto. Voorwaarde is wel dat de auto niet meer kost dan 45.000 euro én een minimale actieradius heeft van 120 kilometer. Ook moet je de auto minimaal 3 jaar in je bezit houden. Voor tweedehands elektrische auto’s geldt een subsidie van 2.000 euro.

Nu wel betaalbaar?

De ANWB verwacht veel van de nieuwe maatregel, omdat zij uit eigen onderzoek weet dat veel mensen wel een elektrische auto willen, maar de aanschafkosten nog te hoog vinden.



Ruime keuze

De consument heeft inmiddels best wat te kiezen aan betaalbare elektrische auto’s. Zo heeft Kia de e-Niro en e-Soul die net binnen de 45.000 euro blijven en ook Peugeot doet met de e-208 en e-2008 vrolijk mee. Volkswagen hoopt haar ID.3 snel te kunnen introduceren. Ook de Honda E, Mazda MX-30, Fiat e-Cabrio, Hyundai Kona Electric, Opel Corsa-e en tal van andere modellen kunnen profiteren van de subsidieregeling. De meeste modellen zijn dit jaar geïntroduceerd of komen er binnenkort aan. Wat dat betreft heeft de nieuwe regeling de wind mee.