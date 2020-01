Ford Mustang ‘Bullitt’ van Steve McQueen geveild voor 3,4 miljoen dollar

De wereldberoemde Ford Mustang waarmee Steve McQueen minutenlang rondreed in de film ‘Bullitt’ is verkocht op een veiling. De bekende filmauto bracht liefst 3,4 miljoen dollar op.

In 2018 bracht Ford de Mustang ‘Bullitt’ uit, ter ere van het vijftigjarig bestaan van de beroemde filmauto. De ’50th Anniversary Ford Mustang Bullitt’ trok dezelfde donkergroene jas aan als de Bullit uit de gelijknamige film en kreeg er 15 pk bij ten opzichte van de reguliere Mustang.



Highland Green

De originele Bullit – uit 1968 – blijkt echter ook nog te bestaan. Over beter gezegd één van de twee. Voor de 10 minuten durende achtervolgingsscène gebruikte het productieteam van Bullit namelijk twee 325 pk sterke Mustang V8’s in de kleur Highland Green. Na drie weken filmen verspreid over San Francisco stond de scène erop.

McQueen

Toen de film afgerond was kocht studiomedewerker Robert Ross één van de twee exemplaren en gebruikte hem voor zijn dagelijkse verkeer. In 1974 kreeg de iconische Ford Mustang ‘Bullitt’ een nieuwe eigenaar; ene Robert Kiernan uit New Jersey was de gelukkige na 6.000 dollar te hebben betaald. Steve McQueen wilde de auto weer van Kiernan kopen, maar die weigerde. Die zette hem liever in de schuur met een kapotte koppeling. De zoon van Kiernan besloot uiteindelijk de auto te verkopen, met een recordbedrag van 3,4 miljoen dollar tot gevolg.