Ferrari Roma brengt het goede leven terug

De gloednieuwe Ferrari Roma is een 2+ coupé die gebaseerd is op grand tourers uit het rijke merk-verleden: de 250 GT Berlinetta Lusso en 250 GT 2+2.

Volgens Ferrari is de nieuwe Roma de verpersoonlijking van het goede leven. Ze lanceert de auto namelijk als ‘la Nuova Dolce Vita’. Maar het marketingpraatje is nog niet compleet, want volgens het merk is de ‘herkenbare Italiaanse styling een moderne interpretatie van de zorgeloze lifestyle van het Rome uit de jaren ’50 en ’60’.’

V8 turbo

De Ferrari Roma krijgt een V8 turbomotor met een vermogen van 620 pk aangemeten. Volgens traditie is die midden-voor geplaatst. Het geluid belooft onovertroffen te zijn, want Ferrari ontwierp het uitlaatsysteem geheel opnieuw. De dempers gingen eruit en maakten plaats voor bypass-kleppen.

Opklapbare spoiler

Opvallend is de beweegbare achterspoiler. Die is geïntegreerd in de achterruit van de auto. Bij hoge snelheden ontvouwt het aerodynamische hulpje zich en zorgt voor de nodige downforce. Om de aandrijfkrachten goed onder controle te houden, rust Ferrari de Roma onder meer uit met Side Slip Control 6.0 en een systeem dat hydraulisch de remdruk bij de remklauwen aanpast.

Cockpit met twee ‘kuipjes’

Het interieur van de Ferrari Roma is bijzonder. Er is sprake van ene heuse ‘dual cockpit’, waarbij zowel de bestuurder als de bijrijder hun eigen zitcel hebben. Gezeten in ieder zijn eigen cocon, kan de piloot zich concentreren op de besturing, terwijl de passagier zijn eigen digitale schermen voor z’n neus heeft om het zich zo behaaglijk mogelijk te maken. Zoals dat hoort bij ‘la dolce vita’.