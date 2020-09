Ferrari Portofino M: de GT Spider evolueert door

De nieuwe Ferrari Portofino heeft een ‘M’ achter de naam gekregen. Die letter staat voor ‘Modificata’. Er kwam immers 20 pk bij en het merk monteerde een achtversnellingsbak.



Ferrari noemt de Portofino M de evolutie van de GT 2+ Spider. Er is vooral gekeken hoe de auto technisch beter voor de dag kan komen. De 3.855 cm3 grote V8-motor – meervoudig ‘International Engine of the Year’ – levert voortaan 620 pk aan vermogen en de aanwezige achtversnellingsbak moet de sportiviteit en het comfort vergroten. In 3,45 seconden snelt de Portofino M van nul naar honderd en de spurt van nul naar tweehonderd gaat nip binnen de tien tellen. De maximum snelheid ligt boven de 320 km/u.

Manettino

Nieuw is ook de Manettino die je leidt langs vijf rijmodi, waarbij de race-modus een primeur betekent op een een GT spider van Ferrari. Sportieve inborst of niet, de Italianen benadrukken dat de Portofino M een auto voor alledag is.

Ingetogen interieur

Op uiterlijk gebied vallen het nieuwe vooraanzicht op met zijn nieuwe bumpers. Een nieuwe diffuser aan de achterzijde hoort eveneens bij de visuele veranderingen. De intrekbare harde kap zal het meest van de tijd open staan en dan tuur je een interieur in met een bescheiden aantal fysieke knoppen. Een 10,25-inch digitaal scherm is van de partij, maar verder oogt het binnenste behoorlijk klassiek.