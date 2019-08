Ferdinand Piëch, voormalig topman van Volkswagen AG, overleden

Ferdinand Piëch, kleinzoon van Ferdinand Porsche en oud topman van het Volkswagen concern, is zondag overleden. Piëch werd 82 jaar.



Ferdinand Piëch werd in 1937 geboren in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen als de zoon van een advocaat en een zakenvrouw. Dat hij in 1963 bij Porsche zou gaan werken, stond bij z’n geboorte haast al vast, want z’n opa was niemand minder dan Ferdinand Porsche. Met een studie machinebouw op zak voelde hij zich een vis in het water in Stuttgart. Zo leidde hij de ontwikkeling van de Porsche 917 die in 1970 Le Mans won. In 1975 vertrok Piëch naar Audi, een van de dochterbedrijven van het Volkswagen concern. De Audi 80 en Audi 100 kwamen uit zijn koker en ook zette hij het merk met de vier ringen naast BMW en Mercedes-Benz.

Volkswagen op de rit

Als voorzitter van de directieraad van Volkswagen AG haalde hij nog een kunststukje uit. Vanaf het midden van de jaren negentig veranderde hij het concern van verliesgevend bedrijf naar een gezonde onderneming die zwarte cijfers schreef. Zo liet hij modulaire constructietechnieken ontwikkelen die groepsbreed konden worden ingezet. Ook lijfde hij Lamborghini, Bugatti, Bentley en SKODA in. En ook Ducati, MAN en Scania traden toe tot het gezelschap.

In 2002 ging Piëch op 65-jarig leeftijf officieel met pensioen, maar toch bleef hij als president-commissaris nog dertien jaar betrokken bij het Volkswagen concern. In 2015 nam hij definitief afscheid van Volkswagen, een halfjaar voordat dieselgate zich openbaarde.