FCA en PSA fuseren tot Stellantis. Dit is wat je moet weten

Het hing al lang in de lucht, maar nu heeft de Europese Unie ook groen licht gegeven: Fiat Chrysler Automobiles NV en PSA Group gaan fuseren. Maar hoe komt het nieuwe concern eruit te zien?

Om te beginnen worden Fiat Chrysler Automobiles NV en PSA Group door de samenwerking echt een grote speler. Het waren al geen kleine bedrijven, maar de fusie-onderneming wordt de op drie-na-grootste van de wereld. Alleen de Volkswagen Groep, Toyota en Daimler zijn groter.

Sterrenpracht

Het nieuwe bedrijf zal door het leven gaan als Stellantis. In het Latijn betekent ‘stello’; het verlichten met sterren. De sterren zijn daarin de 14 merken, want na de fusie vallen Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Jeep, Dodge, Chrysler, RAM, Peugeot, Citroen, Opel , Vauxhall en DS onder dezelfde paraplu.

7,9 miljoen auto’s

De fusie wordt afgerond in het voorjaar van 2021, waarna het nieuwe bedrijf goed is voor een jaarlijkse verkoop van 7,9 miljoen auto’s wereldwijd. Op basis van de cijfers in 2019 moet dat goed zijn voor een omzet van 180 miljard euro, waarvan circa 10 miljard euro aan winst overblijft. De kostenbesparingen per jaar door de fusie bedragen circa 5 miljard euro.

Investeerders

Stellantis wordt in Nederland gevestigd. Dat zal vooral een belastingtechnisch trucje zijn, waarna beursnoteringen in Parijs, Milaan en New York zullen volgen. De grootste investeerder is Exor, beheert door de fameuze familie Agnelli. Haar aandeel bedraagt 14,5 procent. Andere partijen met grote belangen zijn de Peugeot-familie, de Franse overheid en het Chinese Dongfeng.