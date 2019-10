Elektrische Volvo XC40 krijgt een bijgewerkte neus

Volvo toont de eerste designschetsen van de elektrische Volvo XC40 die het deze maand laat zien. Zoals bij veel EV’s zal het de neus aanpassen en extra bagageruimte aanbrengen onder de motorkap.



Volvo wil dat over zes jaar, in 2025 dus, de helft van haar verkochte modellen volledig elektrisch is. Een probleem; de Zweden verkopen wel al plug-in hybrides, maar nog geen EV’s. Later deze maand is dat probleem opgelost als de eerste elektrische auto van het merk verschijnt: de Volvo XC40 Electric.

Nieuw design

Volvo geeft al een voorproefje op de XC40 Electric door ontwerpschetsen vrij te geven. Daarop zien we (zie bovenste afbeelding) dat de radiator-grille plaatst heeft gemaakt voor plaat met merklogo erop. Ook laat Volvo zien wat er onder de motorkap zit: een extra bergruimte van 30 liter.

Veiligheid

Volvo maakte eerder al wereldkundig dat de elektrische compacte SUV een van de veiligste auto’s is die het ooit gebouwd heeft. Inmiddels weten we daar meer over. Zo komt het merk met een nieuwe veiligheidsstructuur rondom het batterijpakket. Het is gemaakt van aluminium en maakt onderdeel uit van de carrosserie. Aan de achterzijde is de auto versterkt, zodat bij een aanrijding zo min mogelijk kracht op de passagiersgedeelte wordt uitgeoefend. De elektrische Volvo XC40 is bovendien het eerste model dat voorzien wordt van doorontwikkelde technologie op het gebied van autonoom rijden.