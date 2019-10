Een beetje lucht voor Jaguar Land Rover: zwarte kwartaalcijfers

Bij Jaguar Land Rover ging het financieel niet goed. De Britten concentreerden zich teveel op diesels en ook in China ging het niet voor de wind. Maar het vorig jaar ingezette ‘Charge and Accelerate’-plan duwt het concern nu de goede kant op.



Jaguar Land Rover was vooral bezig om op korte termijn te scoren. En dat ging het bedrijf tegen werken. In plaats van winst maken, kwamen er verliezen. Zo begrepen de Britten te laat dat de diesel aan populariteit verliest. Ook in China ging het mis, terwijl een aanstaande Brexit Jaguar Land Rover evenmin helpt.

‘Charge and Accelerate’

De recordwinst van 2 miljard pond die het in 2015 aantekende, werd een paar jaar later opgevolgd door een recordverlies van 3,6 miljard pond. Om het bedrijf weer winstgevend te maken, trad vorig jaar het ‘Charge and Accelerate’-plan in werking. Jaguar Land Rover moest weer aan de lange termijn gaan denken en investeerde in nieuwe technologiën. Zo opende het in de UK een groot assemblagecentrum voor EV-batterijen. Nu de diesel niet meer werkt, gooit Jaguar Land Rover het over de elektrificatieboeg. De Jaguar I-Pace scoort goed en de komst van plug-in hybride Range Rovers passen ook in de nieuwe strategie.

China als reddingsboei

De koerswijziging lijkt al snel effect te hebben. In het afgelopen kwartaal kon Jaguar Land Rover opeens een winst van 156 miljoen pond voor belastingen optekenen. De omzet steeg met 8% tot 6,1 miljard pond en er werden bijna 3 procent meer auto’s verkocht wereldwijd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Opvallend genoeg hielp voormalig zorgenkindje China de Britten aan een plus. Bijna een kwart meer auto’s werden daar verkocht. Wereldwijd deden de Range Rover Evoque (+54,6%) en de Range Rover Sport (+17,5%) het voorbeeldig.

Op koers

Volgens het concern ligt het dankzij het goede afgelopen kwartaal op koers om de beoogde 2,5 miljard pond verbetering in maart 2020 te realiseren. Jaguar Land Rover wil dat doen door meer auto’s te verkopen en kosten te besparen. De aankomende Land Rover Defender, Jaguar XE en Land Rover Discovery Sport moeten daarbij helpen.