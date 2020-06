De Duitse Wegenwacht, de ADAC, geeft elk jaar een overzicht van de modellen die het minst en meest gevoelig zijn voor pech. De Toyota Aygo, BMW X1 en Audi A6 bleven vaak pechvrij, maar met een tien jaar oude Mercedes-Ben E-Klasse ben je aan de beurt.



Vorig jaar rukte de Duitse Wegenwacht ruim 3,7 miljoen keer uit. En dat leverde de ADAC een stroom van cijfermateriaal op. De hulpdienst houdt namelijk nauwkeurig bij voor welke modellen het op pad ging. Zo ontstaat er elk jaar een lijstje van de auto’s die nagenoeg pechvrij bleven en eentje van modellen die regelmatig aan de kant van de weg staan.



Compacte klasse

Binnen de compacte modellen bleek de Toyota Aygo een betrouwbaar model, net als de Volkswagen Fox. De Smart forfour en fortwo (2015-2016) bleken dat zeker niet. Ook de Fiat 500 (2014-2015) bleek pechgevoelig.



Veel winnaars, een paar verliezers

Binnen de ietsje grotere modellen bleken er verschillende ‘winnaars’. Onder meer de Audi A1, Citroën C3, Fiat Punto, Honda Jazz, Mazda CX-3, MINI, Mitsubishi Space Star, Peugeot 2008, Renault Captur, Suzuki Vitara en Toyota Yaris kregen relatief weinig bezoekjes van de ADAC. Zo bleef er tijd over om te reageren op oproepen rondom de Hyundai i20 gebouwd tussen 2011 en 2014. De Opel Meriva uit 2017 kwam evenmin goed uit de bus.

Duitse degelijkheid

In de compacte middenklasse zit je prettig in een Audi A3, Audi Q3, BMW 1 Serie en BMW X1. Mercedes-Benz bewijst dat haar A-Klasse en B-Klasse een goede bouwkwaliteit hebben, net als de CLA en GLA. Hyundai heeft met de Tucson een betrouwbare auto in huis, terwijl ook de Mitsubishi ASX, SKODA Rapid en Volkswagen Beetle prima scoorden. De Nissan Qashqai uit oude jaargangen en de Kia Ceed uit 2011 bleken de slechtste jongetjes van de klas.



Audi en BMW

Onder de volbloed middenklassers haalden de Audi A4, A5 en Q5 goede rapportcijfers, terwijl de BMW 3 Serie, 4 Serie en X3 eveneens het uitstekend deden.

E-Klasse

In het hogere segment viel de Mercedes-Benz E-Klasse in negatieve zin op. Het gaat dan overigens om de modellen die rond 2010 en 2011 zijn gebouwd. De Audi A6 en BMW 5 Serie blijken modellen te zijn die maar weinig panne ondervinden.



Accuproblemen

De ADAC werd overigens het meest gebeld voor accuproblemen. In meer dan 4 op de 10 gevallen bleek dat de reden van de pech onderweg of voor de deur. Bij 17 procent ging het om motorproblemen en in 10 procent van de gevallen was er iets mis met de elektronica.