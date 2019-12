Druk 2020 voor Volkswagen: liefst 34 nieuwe auto’s

Het komende jaar heeft Volkswagen gemiddeld bijna elke 10 dagen iets nieuws te melden. Voor het complete kalenderjaar staan namelijk 34 nieuwe modellen of varianten gepland.

Vooral dankzij een elektrificatie-offensief overspoelt Volkswagen ons het komende jaar met nieuwe modellen. De ID3 komt op de markt, maar ook de ID Next komt eraan. Waar de ID3 gezien kan worden al het elektrische broertje van de Golf, daar is de ID Next – wellicht ID4 genoemd – een SUV op stroom. En dat is nog maar het begin, want ook in de jaren erna blijven ze ons vanuit Wolfsburg bestoken met elektrische voertuigen en plug-in hybrides. Voor de komende vijf jaar is daar 19 miljard euro voor gereserveerd. Volkswagen moet ook wel overstappen op elektrisch, want de Europese emissierichtlijnen worden snel strenger.

Hybride aandrijvingen

Verwacht in 2020 en de jaren erna dus ook veel plug-in hybrides. Met hun gemiddelde lage uitstoot passen ze prima in het plaatje van schoner en zuiniger, terwijl die auto’s vanwege hun brandstofmotor toch vertrouwd aanvoelen bij de Volkswagen-klanten. Ze kunnen makkelijk deels elektrisch gaan, zonder dat ze vast zitten aan de laadpaal of een beperkte actieradius.

Golf-varianten, SUV’s en plug-ins

Volkswagen geeft nog niet alle modellen prijs die het in 2020 lanceert, maar wil wel kwijt dat acht modellen met een stekker uitbrengt en liefst 12 SUV’s. De achtste generatie Golf zal ook strooien met varianten. Een sportieve diesel wordt verwacht, de Golf R, Golf GTI en een variant met outdoorlooks. En zoals aangekondigd vijf hybride-varianten.