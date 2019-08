Donkervoort D8 GTO-JD70 eert jarige oprichter

Joop Donkervoort blaast vandaag 70 kaarsjes uit. Om z’n verjaardag te vieren, lanceert Donkervoort Automobielen de Donkervoort D8 GTO-JD70.

De oprichter van Donkervoort Automobielen, Joop Donkervoort, is vandaag 70 jaren jong. Als traktatie aan z’n klanten komt Donkervoort daarom met de Donkervoort D8 GTO-JD70. Het hart van de nog geen 700 kilo zware JD70 wordt gevormd door een geoptimaliseerde versie van de ijzersterke Audi Sport 2,5-liter vijfcilinder turbomotor. Hoe rap de JD70 daarmee is, onthuld Donkervoort pas later, maar het wil wel alvast kwijt dat de JD70 163.636,36 euro kost. En dat er 70 van gebouwd worden. De leveringen vinden in 2020 en 2021 plaats. Als Joop al weer 71 en 72 wordt.

Terug naar de roots

Het 41-jarige Donkervoort neemt met de D8 GTO-JD70 stelling tegen moderne sportwagen die vol hangen met elektronische hulpmiddelen. Of zoals het oer-Hollandse merk zegt: ´Het is een de ultieme sportwagen voor mensen die met weemoed terugdenken aan de dagen waarin hun zintuigen tijdens het autorijden geprikkeld werden. Voor echte rijders die op zoek zijn naar een pure en ongefilterde rijbeleving, met als eindresultaat een onafscheidelijke band met hun bolide.´Amen.