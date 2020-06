De Lordstown Endurance mikt op Amerikaanse pickup liefhebbers

Amerika is pickup truck-land. Het model is razend populair en de winstmarges hoog. Naast de bestsellers van Ford, Dodge en Chevrolet zoeken nieuwe merken hun plek in de markt met elektrisch aangedreven modellen. Na Tesla (Cybertruck) en Rivian (R1T) doet ook Lordstown dat.

Hoe gek Amerikanen op pickup trucks zijn, blijkt uit het feit dat er jaarlijks één miljoen van de stoere wagens met open laadbak worden verkocht. Ongeveer 15 procent van alle modellen op de weg is zo’n pick-up. Dat Tesla met de Cybertruck juist die markt opzoekt is dus niet zo verwonderlijk. Zeker niet als je beseft dat een bedrijf als General Motors gemiddeld 17.000 dollar winst maakt per pickup. In een artikel uit 2019 beweert Forbes zelfs dat op duurdere modellen de marges nog hoger zijn. Amerikanen lusten wel pap van de Ford F-Series, Dodge Ram en Chevrolet Silverado.

Lordstown Motors

Een nieuwe speler op de markt is Lordstown Motors. Vanuit een voormalige General Motors-fabriek in Ohio – in het plaatsje Lordstown – wil het voet aan de grond krijgen met de volledig elektrisch aangedreven Endurance. In 2021 moeten zeker 20.000 exemplaren van de band rollen van het 52.500 dollar kostende gevaarte. Op haar eigen website mikt Lordstown Motors met de Endurance direct op de Ford F-150, zo blijkt uit een opzichtig vergelijk. Wie 20.000 mijl op jaarbasis rijdt – dik 32.000 kilometer – is na het eerste jaar 52.000 dollar armer, zo blijkt. Per saldo heb je dan slecht 500 dollar uitgegeven, rekent Lordstown Motors voor. Je krijgt immers een eenmalige belastingmeevaller van 7.500 dollar in je schoot geworpen, terwijl je aan energiekosten 5.200 dollar kwijt bent. Onderhoud valt met 1.800 dollar ook nog mee. Zeker als je het naast de potente Ford zet. Die kost 51.775 dollar, maar telt daar dik 14.000 dollar bij op voor brandstofkosten. En nog eens ruim 5.000 dollar voor onderhoud. Na een jaar staat de teller op 71.178 dollar. Ruim 19.000 dollar meer dan wat de Lordstown Endurance kost in aanschaf én gebruik.

Vier elektromotoren

De stoer ogende Lordstown Endurance laat per wiel één elektromotor het werk uitvoeren. Vanzelfsprekend is de Endurance vierwielaangedreven, maar elk wiel kan ook nog eens individueel aangestuurd worden. Het vermogen van de Endurance is met 600 pk enorm, al is de vraag of dat voor de topversie geldt of voor het instapmodel. Gezien de genoemde prijs van 52.000 dollar, lijkt de basisversie het met minder paardenkrachten af te moeten doen. De actieradius bedraagt 400 kilometer.