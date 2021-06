De 5 meest gestelde vragen over de nieuwe BMW 4 Serie Gran Coupé

De tweede generatie van de BMW 4 Serie Gran Coupé maakt in november zijn opwachting. Wat heeft dat model precies te bieden? 5 vragen en evenzoveel antwoorden.

#1 In welke opzichten is de nieuwe BMW 4 Serie Gran Coupé beter dan de eerste generatie?

BMW poetste het ontwerp wat bij, maar sleutelde vooral aan de rijdynamiek. Zo heeft de BMW 4 Serie Gran Coupé heeft voorwielophanging met dubbele wieldraagarmen, een five-link achteras, adaptieve dempers en elektromechanische besturing met Servotronic. Op de optielijst staan een M Sportonderstel met Variable Sport Steering en het Adaptief M Onderstel. Die laatste is interessant als je een volledig variabele sperfunctie in het achterdifferentieel wenst. Een 8-traps Steptronic transmissie is standaard.

#2 Meer sportiviteit dus. Is er ook een nieuwe topversie?

Jazeker. Voortaan staat er ook een M440i xDrive Gran Coupé in het aanbod. Zijn 374 pk sterke zescilinder-in-lijn benzinemotor is goed voor een 0-100 km/u in 4,7 seconden. Je kunt ook kiezen uit twee viercilinder benzinemotoren en een viercilinder dieselmotor .



#3 BMW 4 Serie Gran Coupé mikt op meer ruimte. Is de auto gegroeid?

De auto werd 143 mm langer, 27 mm breder en 53 mm hoger. De wielbasis nam bijna 5 centimeter toe en dat merken de inzittenden. Het bagageruimt is standaard 470 liter groot, maar groeit tot maximaal 1.290 liter.

#4 Hoe zit de 4 Serie Gran Coupé in zijn assistentiesystemen?

BMW levert tot wel 40 bestuurdersassistentiesystemen. Ze zijn niet allemaal standaard, maar zaken als de rijbaanassistent, botspreventiesystemen en een parkeerhulp zijn dat wel. Extra aanvinken moet je de actieve cruise control, surround view en Remote 3D View.

#5 Wat kost de BMW 4 Serie Gran Coupé?

De BMW 4 Serie Gran Coupé start bij 55.587 euro voor de 420i. De goedkoopste diesel is de 420d en die kost 58.435 euro. De BMW M440iA xDrive verlaat vanaf november voor 86.807 euro de showroom.