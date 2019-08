Chinese automarkt krimpt, maar Europese luxemerken blijven groeien

De autoverkopen in China dalen al 13 maanden op een rij, toch weten merken als Audi, BMW en Mercedes-Benz de groei erin te houden.

China is een belangrijke afzetmarkt voor veel westerse luxemerken. Zo verkopen Mercedes-Benz, BMW en Audi er op maandbasis 50.000 tot 60.000 auto’s. De teller van Mercedes-Benz staat na de eerste zeven maanden van dit jaar op ruim 404.000 verkochte modellen. BMW (inclusief MINI) zit de concurrent op de hielen, want het verkocht er met 404.023 exemplaren slechts 69 minder. Audi verkocht dik 368.000 auto’s, al heeft het merk met de vier ringen de maandcijfers van juli nog niet geopenbaard. Naar verwachting zal Audi de verkoopcijfers van BMW en Mercedes-Benz na zeven maand overtreffen. De Duitse drie zien de verkopen flink stijgen in China, ondanks dat de markt al dik een jaar een neerwaartse trend laat zien.

Ook Volvo en Lexus in de lift

Ook merken als Cadillac, Volvo en Lexus blijven groeien in China. Volvo plust zo’n 12 procent met 80.380 verkochte modellen. Lexus doet het met een stijging van 31 procent nog een stukje beter. Tot en met juli verkochten de Japanners bijna 110.000 auto’s.