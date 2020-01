Carros nieuwsflash: achtste Volkswagen Golf GTI laat zich binnenkort zien

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 17 januari: nieuwe Volkswagen Golf GTI komt eraan, Tesla lijkt nieuw model te ontwikkelen en Toyota ziet toekomst in de vliegende auto.

Volkswagen Golf GTI komt naar Genève

Deze week werden de prijzen van de achtste generatie van de Volkswagen Golf bekend gemaakt. Van de Golf GTI was nog geen spoor, maar inmiddels heeft Volkswagen laten weten dat haar achtste GTI begin maart op de autosalon van Genève onder het doek vandaan komt. Naar verwachting komen er twee versies van de GTI op de markt, eentje met een vermogen van 255 pk en eentje met 295 pk. Wie liever een andere sportieve Golf prefereert, wordt later in 2020 op zijn wenken bediend. Ook een R, GTD en GTE staan op de rol.

Nu nog in een gewone jas, maar de nieuwe Volkswagen Golf volgt binnenkort ook als GTI

Tesla lijkt bezig met een nieuw model

Tesla lijkt te werken aan weer een nieuw model. Althans, er dook recent een tekening op van een Tesla-model dat we nog niet kennen. Gefluisterd wordt dat het een compacte crossover is die onder de Model 3 geplaatst wordt. Een baby-Tesla dus, met waarschijnlijk een scherp prijskaartje. De nieuweling zou in China gebouwd moeten gaan worden. Hoewel de auto ook in China ontwikkeld wordt, is het wel de bedoeling dat hij wereldwijd verkocht wordt.

Toyota ziet toekomst in de vliegende auto

Na de recente onthulling van een slimme stad, blijft Toyota investeren in bijzondere toekomstprojecten. Zo steken de Japanners liefst 315 miljoen euro in het bedrijf Joby Aviation. De onderneming ontwikkelt vliegtuigjes die verticaal kunnen opstijgen en landen. Toyota is niet het enige automerk dat investeert in vliegende auto’s, want ook Porsche en Hyundai zijn ermee bezig. Geschat wordt dat de markt voor vliegende auto’s over 20 jaar 1,5 biljoen dollar waard is.