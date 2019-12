Bugatti Chiron Noire: glanzend én mat koolstofvezel

De Bugatti Chiron heeft er twee speciale versies bij. Zo kun je de krachtpatser bestellen in het zwart. Maak dan wel een keuze hoe het koolstofvezel afgewerkt moet zijn, want de Chiron Noire is er als ‘Sportive’ en ‘Élégance’.



Met de Bugatti Chiron Noire Sportive en de Chiron Noire Élégance breidt het merk haar aanbod uit met twee speciale versies. Ze zijn allebei voornamelijk in zwart koolstofvezel uitgevoerd, maar bij de ‘Élégance’ is het carbon in glanzende vorm aangebracht. De ‘Sportive’ gaat daarentegen juist voor een matzwart uiterlijk. De Élégance voorziet verder in een zilver Bugatti-embleem en spiegelkappen in gepolijst aluminium. Achter de opvallende velgen blinken zwarte remklauwen. Het interieur is volgestopt met zwart leder. De matzwarte ‘Sportive’ lakt echt elk detail zwart en blijft weg van glanzende onderdelen.

20 stuks

Elke 1.500 pk sterke Bugatti Chiron Noire kost drie miljoen euro exclusief belastingen. Er worden 20 exemplaren van gebouwd die vanaf volgend jaar worden geleverd.