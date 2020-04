BMW zegt de sedan nog niet vaarwel

De consument wil vooral een crossover of een SUV rijden en dus is de vraag of de sedan nog wel een toekomst heeft. BMW verwacht van wel.



Bijna 4 op de 10 nieuw verkochte modellen in de grootste automarkten – China, VS, Europa – is een SUV. En ook de crossover is populair. Maar hoe gaat het eigenlijk met de good-old sedan? Wereldwijd worden daar nog flinke aantallen van verkocht, in 2019 nog zelfs bijna 19 miljoen exemplaren. Toch neemt het marktaandeel elk jaar verder af. Momenteel is 23% van de verkochte auto’s een sedan. Ook de hatchback wordt wereldwijd minder verkocht, het marktaandeel zakte in 2019 naar 11 procent (van 10,45 miljoen naar 9,25 miljoen).



Onderscheidend

Consumenten lijken steeds meer op zoek naar een model auto met duidelijke pluspunten. De auto moet ruim, makkelijk in het gebruik of hoog zijn. Alles wat een sedan in mindere mate heeft. De enige manier voor de sedan om zich te onderscheiden is door middel van elektrificatie. Tesla geeft het voorbeeld.



Gran Coupé

Nu de sedan het steeds moeilijker krijgt, moeten automerken beslissen of ze nog wel door willen met de carrosserievariant. BMW heeft al uitgesproken dat de sedan gewoon blijft, ook al maken SUV’s voor 60 procent van de verkopen uit. Hoofdontwerper Domagoj Dukec van BMW liet recent weten dat de verhouding tussen SUV’s en sportieve lage modellen – zoals sedans – altijd wel rond de 60-40 zal blijven. Zo scoort BMW ook goed met haar Gran Coupé’s.