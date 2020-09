BMW M3 en M4: wat we nog niet wisten

Gisteren berichtten we al over de onthulling van de BMW M3 en M4. Echter was niet alle informatie toen al voorhanden, dus tijd voor een update over het sportieve duo.



Hoewel nu gepresenteerd, kun je pas in maart van volgend jaar de BMW-showroom binnenstappen om de BMW M3 – 35 jaar inmiddels – en M4 echt te aanschouwen en mee naar huis te nemen. Je hebt dan de keuze uit een kwartet varianten want zowel de M3 Sedan als M4 Coupé zijn in de reguliere uitvoering te bestellen (met 480 pk aan vermogen) en als 510 pk sterke Competition. Voor de sprint van nul naar honderd maakt het een fractie uit: de Competition is met 3,9 seconden drietienden sneller dan de normale versie.

Race-invloeden

De BMW M3 en M4 zijn ontwikkeld in combinatie met de BMW M4 GT3 raceauto. Het adaptieve M Sportonderstel kent elektronisch aangestuurde schokdempers, terwijl de voor- en achterwielen extra sportief zijn afgesteld. Het remsysteem kent twee configuraties voor pedaalgevoel en respons. De standaard M Compound remmen doen prima hun werk, al kun je ook keramische exemplaren bestellen. Ander sportief spul: een dynamische modus binnen het stabiliteitsprogramma, compleet met geïntegreerde wielslip limitatie en een tractiecontrole die tien standen kent.

Achterwielaandrijving

De Competition-uitvoering is leverbaar met zowel een achttraps Steptronic transmissie als met vierwielaandrijving. Drie standen staan voor je klaar: 4WD, 4WD Sport en 2WD (achterwielaandrijving). Voor de betere spielerij schakel je de stabiliteitscontrole uit. De reguliere editie bestel je desgewenst met een handgeschakelde 6-versnellingsbak en dat is volgens BMW uniek in dit segment.

Rij-instellingen

In het interieur zijn de M Sportstoelen met Merino lederen bekleding vernieuwd, waarbij je ze kunt laten vervangen door M Carbon kuipstoelen. Vanuit je stoel of kuip heb je de beschikking over een setup-knop om diverse zaken – onder meer motor, onderstel en remmen – naar eigen gelang aan te passen. Je kunt bovendien kiezen tussen diverse voorgeprogrammeerde rij-instellingen. De speciale Track-modus is alleen beschikbaar als je kiest voor M Drive Professional. Daarin zitten onder meer een M Drift Analyser, M Laptimer en M Traction Control; fijne hulpjes voor op het circuit. Het M Race Track Pack komt op het circuit eveneens van pas. Je bespaart ongeveer 25 kilo aan gewicht dankzij keramische remmen, lichtere wielen en de genoemde koolstoofvezel kuipstoelen.