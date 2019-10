BMW M en Mercedes-AMG denken aan hybrides

Ook de sportieve divisies van BMW en Mercedes-Benz denken aan elektrificatie. BMW M wil eerst de grotere modellen voorzien van een elektromotor naast een benzinemotor, terwijl Mercedes-AMG van alle varianten een hybride versie wil.



Het Duitse Manager Magazin had onlangs een gesprek met de nieuwe topman van Daimler, Ola Källenius. De vervanger van Dieter Zetsche, die met pensioen ging, wil vaart maken met het elektrificeren van alle modellen. Zo moet ook Mercedes-AMG eraan geloven. De nieuwe modellen van de sportdivisie zullen de komende jaren steeds vaker een elektromotor aan boord hebben. De eerste auto die als hybride op de markt komt is de vierdeurs Mercedes-AMG GT. Het vermogen komt uit op 800 pk en wordt naar alle vier de wielen gestuurd. Daarnaast wordt aangenomen dat de nieuwe Mercedes-AMG C 63 voortaan ook als hybride door het leven gaat. Sterker nog, dat model wordt voortaan een viercilinder, waarbij de elektromotor de ‘weggesneden’ cilinders compenseert.

BMW M nog terughoudend

De baas van BMW M, Markus Flasch, is nog niet zo gecharmeerd van het elektrificeren van de BMW M-modellen. Toch geeft hij aan dat zijn divisie nadenkt over het toevoegen van een elektromotor aan de zwaardere en grotere modellen in het gamma. De BMW X5 M lijkt op termijn – BMW M maakt er geen haast mee, benadruk Flasch – een gewillig slachtoffer, net als de sportiefste uitvoeringen van de X6 en X7. De BMW M2, M3 en M4 blijven voorlopig buiten schot.



Hoe het derde grote Duitse luxemerk over elektrificatie van haar krachtigste modellen denkt, is bekend. Audi voorziet ze al van mild hybrid-techniek.