BMW komt met prijzen van een flink aantal modellen

Een drukte van jewelste bij BMW Nederland deze week, want de importeur onthult de prijzen van de M2 CS, de basisversie van de 3 Serie, de plug-in-hybride X1 xDrive25e én de X5 M en X6 M.

De showroom van BMW staat dit voorjaar vol met veel nieuwe modellen en daar horen ook de nodige prijskaartjes bij. Een populair model is de 3 Serie en daar is een nieuwe 318i van op komst. De driecilinder krachtbron is vervangen door een viercilinder met 156 pk aan vermogen. Voorzien van die nieuwe 2,0-liter motor kost de 318i voortaan 44.551 euro. De 320d is ook nieuw op de prijslijst en die start bij 47.051 euro.

Plug-in hybride

De X1 is vanaf maart te rijden als xDrive25e. De plug-in hybride combineert een 1,5-liter driecilinder krachtbron met een elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 220 pk. De compacte SUV sprint in ongeveer zeven tellen van nul naar honderd. Puur elektrisch heeft de BMW X1 xDrive25e maximaal 50 kilometer aan rijbereik.

BMW M2 CS

In de sportieve regionen drukt de BMW M2 CS in maart zijn neus aan het venster. De M2 CS is te herkennen aan de nodige koolstofvezel aerodynamica en de zwartgelakte 19-inch velgen. Verder zijn een adaptief M-onderstel van de partij en speciale sportremmen met rode remklauwen en grotere remschijven. BMW M GmbH verhoogt bovendien het vermogen met 40 pk naar 450 pk. De prijs voor al dit moois? 138.217 euro.

BMW X5 M en X6 M Competition

Heerlijk uitbundig zijn de BMW X5 M en X6 M die begin mei in de showroom staan. De sportieve SUV’s zijn voorzien van een 4,4-liter V8 met 600 pk. De Competition-uitvoeringen doen daar nog eens een schepje van 25 pk bovenop. De vanafprijs van de BMW X5 M komt uit op 202.916 euro, terwijl de X5 Competition 216.416 euro kost. De BMW X6 M mag voor 203.216 euro mee naar huis en de X6 M Competition voor 218.836 euro.