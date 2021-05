Blik achter de schermen: zo ontwikkelt Hans Zimmer het geluid van de BMW i4

Het blijft toch apart, een fluisterstille elektrische BMW een rijgeluiden meegeven. Maar de Duitsers doen het wel gelijk goed en hebben filmcomponist Hans Zimmer gevraagd voor de sound van de i4. Zo gaat hij te werk.



Hans Zimmer zet normaal zijn handtekening onder de ‘score’ van bekende Hollywood-producties als Rain Man, The Lion King, Gladiator, Inception en Dunkirk. Maar de filmcomponist blijkt ook autogeluiden te kunnen maken. BMW vroeg de Duitser voor het ontwerp van de sound van de BMW i4 en andere aankomende elektrische modellen.

Vloeiende energie

In dit filmpje zie je hoe Zimmer samenwerkt met Renzo Vitale, Creative Director Sound bij de BMW Group. Zimmer ontwikkelt voor elke rijmodi in de i4 zijn eigen geluid. Zo past bij de Comfort-modus een rustige atmosfeer en gaat de Sport-modus gepaard met meer opzwepende geluiden. Genoeg van al die geluidjes? In de Eco Pro-stand hoor je alleen het lichtjes zoeven van de banden. En dat komt niet uit de computer. Voor de elektrische M-modellen hebben Zimmer en Vitale een geluid bedacht dat past bij ‘het kippenvel dat de acceleratie opwekt’, aldus Vitale. Het is het best te omschrijven als een samenkomst van superieure kracht en vloeiende energie.