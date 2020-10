Bijzondere Jeep Grand Cherokee viert mijlpaal

Een auto die pas 1.000 keer is besteld, lijkt geen verkooptopper. Toch is de Jeep Grand Cherokee Armored dat wel. De speciale uitgave van de SUV is namelijk van top tot teen gepantserd en in zijn niche een bestseller.

Het bekende gezegde ‘de een zijn dood de ander zijn brood’ gaat in de Mexicaanse fabriek van FCA niet op. Daar wordt namelijk de kogelvrije Jeep Grand Cherokee gebouwd en daarvoor geldt: hoe meer levens die auto spaart, hoe beter de auto verkoopt. Voorlopig gaat het goed met de Jeep Grand Cherokee Armored, want de tank op wielen rolde onlangs voor de duizendste keer van de band. Tijd voor een feestje.

Bulletproof

De Jeep Grand Cherokee Armored is bestand tegen kogelregels afkomstig uit onder meer Magnum-pistolen en ander grof geschut. De auto is immers voorzien van speciaal staal, extra dik glas, een anti-granaat beschermplaat aan de onderzijde en banden die niet lek kunnen gaan. Ook is de vering aangepast om het extra gewicht van de auto te dragen.

Luxe tank

De Jeep Grand Cherokee kost omgerekend zo’n 73.000 euro en dan heb je een kloeke 5,7-liter V8 HEMI-krachtbron aan boord. Omdat veilig rondrijden niet te kosten hoeft te gaan van luxe, zijn er onder meer lederen stoelen aan boord, gezellige LED-interieurverlichting en een hoogwaardig audiosysteem.