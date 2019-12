Bijtellingsgekte: Audi e-tron 2.000 keer over de toonbank. Tesla Model 3 11.000 maal geregistreerd

Per 1 januari 2020 gaat de bijtelling voor elektrische modellen omhoog. Als verwacht betekende dat deze decembermaand een stormloop op EV’s. Vooral Tesla en Audi profiteren daar volop van.



De Audi e-tron wordt in een normale maand zo’n honderd keer verkocht, maar in december ging dat rekensommetje even niet meer op. Dankzij een eindsprint van 433 geregistreerde e-tron modellen op vrijdag en 335 op zaterdag, komt de elektrische SUV van Audi deze maand boven de 2.000 verkochte exemplaren uit. De plotselinge verkoopstijging is goed te verklaren: zakelijke rijders willen de auto nog in 2019 op naam hebben staan om zo de hogere bijtelling van 2020 te ontlopen.

Tesla Model 3

Hoewel de Audi e-tron hoge ogen gooit, haalt de SUV het niet bij de Tesla Model 3. Die werd in december meer dan 11.000 keer geregistreerd. Dik 29.000 Nederlanders bezitten inmiddels al een Model 3.