Audi SQ8 TDI mag mee voor 160.010 euro

De nieuwe Audi SQ8 TDI koppelt dieselkracht aan een elektrische compressor. Dat genereert veel pit en een prijskaartje van dik 160.000 euro.

Audi voorziet zijn voorlopig sterkste Q8 niet van een benzinekrachtbron maar van een V8-dieselmotor. De biturbo is goed voor 435 pk aan vermogen en een hoog koppel van 900 Nm. Sprintjes trekken wil de zware SUV dus wel, zeker ook omdat er een elektronische compressor aan boord is, die zorgt voor extra pit bij lage toerentellen. In 4,8 tellen accelereert de vierwielaangedreven Audi SQ8 TDI van nul naar honderd.

Extra’s

Voor verdere sportieve prestaties monteert Audi optioneel een sportdifferentieel, actieve elektromechanische rolstabilisatie (voorkomt disbalans carrosserie in bochten en bij oneffenheden) en vierwielbesturing. Voor de adaptieve luchtvering hoeft de optielijst niet te worden geraadpleegd, die is standaard. Schakelen verloopt snel en soepel via een achttraps tiptronic-automaat. Om bij al dat sportieve geweld toch niet te veel brandstof te verbruiken, zorgt een mild-hybrid systeem voor het terugwinnen van energie bij het remmen. Volgens Audi bespaar je zo tot 0,5 liter op 100 kilometer.

Standaarduitrusting

Voor de 160.010 euro die de Audi SQ8 TDI kost, is hij uitgedost in S-design. De grille is omlijst met een matzilverkleurige baan, terwijl de SUV met pit op 21-wielen staat. In het interieur komen diverse S-emblemen terug, naast accenten in geborsteld aluminium. Carbon of eikenhout details kunnen ook worden aangebracht, al zal dan eerst een duik in de optielijst nodig zijn. Altijd aan boord zijn: een Bang & Olufsen geluidssysteem, sportstoelen met alcantara/lederen bekleding en een uitgebreid infotainmentsysteem inclusief navigatie.